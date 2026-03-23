Homem Ã© preso por intimidar ex-companheira com cortes de energia

A Polícia Civil cumpriu, na manhã desta segunda-feira (23), um mandado de prisão preventiva contra um homem de 52 anos suspeito de descumprir medida protetiva de urgência, em Três Lagoas.

Segundo as investigações, o homem não apenas desobedecia à ordem judicial, como também adotava práticas reiteradas de intimidação contra a vítima.

De acordo com a polícia, ele ia até um terreno baldio ao lado da casa da mulher e desligava, com frequência, o padrão de energia elétrica do imóvel, com o objetivo de provocar medo e sensação de insegurança.

Diante da gravidade dos fatos e da repetição das condutas, a Polícia Civil solicitou a prisão preventiva, que foi autorizada pela Justiça.

O mandado foi cumprido nesta segunda-feira, e o suspeito permanece preso à disposição do Poder Judiciário.

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