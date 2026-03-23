Menu
Menu Busca segunda, 23 de marÃ§o de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Gov Rota Celulose Mar26 Capa
PolÃ­cia

Homem Ã© preso por intimidar ex-companheira com cortes de energia

O mandado foi cumprido nesta segunda-feira, e o suspeito permanece preso Ã  disposiÃ§Ã£o do Poder JudiciÃ¡rio

23 marÃ§o 2026 - 17h51Brenda Assis
Delegacia de Atendimento à Mulher em Três LagoasDelegacia de Atendimento Ã  Mulher em TrÃªs Lagoas   (RCN 67)

A Polícia Civil cumpriu, na manhã desta segunda-feira (23), um mandado de prisão preventiva contra um homem de 52 anos suspeito de descumprir medida protetiva de urgência, em Três Lagoas.

Segundo as investigações, o homem não apenas desobedecia à ordem judicial, como também adotava práticas reiteradas de intimidação contra a vítima.

De acordo com a polícia, ele ia até um terreno baldio ao lado da casa da mulher e desligava, com frequência, o padrão de energia elétrica do imóvel, com o objetivo de provocar medo e sensação de insegurança.

Diante da gravidade dos fatos e da repetição das condutas, a Polícia Civil solicitou a prisão preventiva, que foi autorizada pela Justiça.

O mandado foi cumprido nesta segunda-feira, e o suspeito permanece preso à disposição do Poder Judiciário.

Reportar Erro

Deixe seu ComentÃ¡rio

Leia TambÃ©m

Autor portava diversos modelos de faca
PolÃ­cia
Homem Ã© preso com faca durante briga com mÃ©dica na UPA Coronel Antonino
Incêndio atinge prédio abandonado de motel em Campo Grande
PolÃ­cia
IncÃªndio atinge prÃ©dio abandonado de motel em Campo Grande
Canivetes foram apreendidos pela equipe da Polícia Militar
PolÃ­cia
TrÃªs alunos sÃ£o flagrados com canivetes em escola de Campo Grande
Passageiro é preso com artefatos explosivos em ônibus em Ribas do Rio Pardo
PolÃ­cia
Passageiro Ã© preso com artefatos explosivos em Ã´nibus em Ribas do Rio Pardo
O acidente aconteceu nesta segunda-feira
PolÃ­cia
Homem Ã© encontrado morto ao lado de moto em rodovia
Jovem é morto a tiros dentro de casa em Coxim
PolÃ­cia
Jovem Ã© morto a tiros dentro de casa em Coxim
Prisão ocorreu na unidade de saúde
PolÃ­cia
PM prende foragido durante atendimento em posto de saÃºde em SidrolÃ¢ndia
Caso envolvendo acidente foi registrado na Depac Cepol
PolÃ­cia
Mulher surta e agride grÃ¡vida de 8 meses no Noroeste
O corpo foi encontrado na tarde de sábado
PolÃ­cia
Idoso Ã© encontrado morto em barraco Ã s margens da BR-267, emÂ Bataguassu
Turista morre ao passar mal em balneário de Bonito
PolÃ­cia
Turista morre ao passar mal em balneÃ¡rio de Bonito

Mais Lidas

Soldado de 18 anos morre durante treino de corrida do Exército
Brasil
Soldado de 18 anos morre durante treino de corrida do ExÃ©rcito
Tiroteio termina com duas pessoas feridas em Campo Grande
PolÃ­cia
Tiroteio termina com duas pessoas feridas em Campo Grande
Foto: PMCG
Cidade
PrÃ©-selecionados do Residencial Jorge Amado devem entregar documentos na Emha
Caso aconteceu em uma escola municipal da cidade
PolÃ­cia
'Namoro' de monitor de escola municipal com menina de 13 anos Ã© descoberto em Campo Grande