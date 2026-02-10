Homem é preso por tentar estuprar enteada de 18 anos em Coxim

Um homem, de 41 anos, foi preso na tarde de segunda-feira (9), em Coxim, suspeito de tentar estuprar a ex-enteada, de 18 anos. O caso foi atendido pela Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) com apoio da 1ª Delegacia do município.

Segundo o relato da vítima à polícia, ela foi até a casa do suspeito após ele prometer pagar um bolo de aniversário para a mãe dela. No local, o homem teria a chamado para sentar na cama, a beijado à força e tentado empurrá-la.

Ao tentar sair do quarto, a jovem afirmou que foi segurada pelos braços, enquanto o suspeito tentava impedi-la de deixar o imóvel.

Após a denúncia, equipes policiais realizaram diligências e localizaram o homem, que foi preso em flagrante.

Ele deve responder por tentativa de estupro e permanece à disposição da Justiça, que decidirá sobre a manutenção da prisão.

