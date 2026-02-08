Menu
Polícia

Homem é preso por tentar estuprar sobrinha em Dourados

A vítima, de 14 anos, detalhou que o tio sempre a observa e tenta apalpá-la

08 fevereiro 2026 - 16h47Brenda Assis
Depac DouradosDepac Dourados   (Osvaldo Duarte)

Um homem, de 24 anos, foi preso em flagrante na noite de sábado (7), suspeito de tentar estuprar sua sobrinha, de 14 anos, na Aldeia Bororó, em Dourados.

Segundo o boletim de ocorrência, a equipe do Policiamento Comunitário Indígena foi acionada após a liderança da aldeia deter o suspeito. Ao chegar no local, a vítima detalhou para os militares que o suspeito chegou em sua residência embriagado e a puxou com força pelo braço, tentando agarrá-la com a intenção de apalpá-la.

A jovem afirmou que conseguiu se soltar e começou a gritar por sua mãe, pedindo por ajuda, momento que elas conseguiram sair do local e acionar a liderança da aldeia.

Ainda segundo o registro policial, a vítima detalhou que as tentativas de estupro não são isoladas, já que o homem sempre chega em sua casa embriagado e a observa de forma invasiva enquanto troca de roupas ou toma banho, para vê-la nua.

Ao pedir para que o tio parasse com as investidas, a menor chegou a dizer que iria fazer uma denúncia contra ele, mas foi ameaçada de morte enquanto o homem dizia que ela ‘pertencia a ele’.

Diante dos relatos, as autoridades prenderam o homem em flagrante e o encaminharam para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), onde os fatos foram registrados como tentativa de estupro e violência doméstica.

 

