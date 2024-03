Homem Ã© preso por tentar matar a esposa enforcada em AnastÃ¡cio

Um homem, que não teve a identidade divulgada, foi preso depois de tentar enforcar a esposa na cidade de Anastácio, na noite de domingo (10).

Conforme as informações do site O Pantaneiro, a Polícia Militar foi chamada para atender uma ocorrência de violência doméstica. Ao chegar no local, foram informados pela vítima que ela teria sido agredida pelo seu marido.

Em seu relato, ela detalhou que estava deitada na cama quando o autor chegou, pegando em seu pescoço para enforca-la. Por sorte, ela conseguiu escapa, fugir e pedir socorro a vizinhos, sendo neste momento a Polícia Militar foi acionada.

As equipes entraram no imóvel, prendendo o homem em flagrante. Ainda na casa, durante revista, os policiais encontraram 33 munições de calibre 22.

Diante dos fatos, o autor acabou sendo preso em flagrante e levado para a delegacia de Anastácio.

