Homem é socorrido em estado grave ao ser esfaqueado no peito em Corumbá

Um homem, de 32 anos, ficou ferido após ser esfaqueado na madrugada deste domingo (8), no bairro Cristo Redentor, em Corumbá.

De acordo com o registro policial, a equipe de Rádio Patrulha foi acionada por volta das 3h40 para atender a uma ocorrência de lesão corporal por arma branca no cruzamento das ruas Antônio João e São Paulo. No entanto, ao chegar no endereço informado, os policiais não localizaram a vítima, testemunhas ou o suspeito.

Posteriormente, a guarnição se deslocou até o Pronto-Socorro de Corumbá, onde encontrou a vítima. Ele havia sido levado ao hospital pelo Corpo de Bombeiros com um ferimento provocado por faca na região do tórax.

Em relato à polícia, o homem afirmou que estava próximo a um carro de lanche, na Rua Minas Gerais, acompanhado de outras pessoas, quando foi atingido por um golpe de faca sem motivo aparente. Após ser ferido, ele correu em busca de ajuda.

Ainda segundo o boletim de ocorrência, a vítima disse não conhecer o autor do ataque e não conseguiu fornecer características do suspeito.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa e será apurado pelas autoridades.

