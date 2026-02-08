Menu
Menu Busca domingo, 08 de fevereiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

Homem é socorrido em estado grave ao ser esfaqueado no peito em Corumbá

Ele estava perto de um carrinho de lanches quando foi atingido pelo golpe

08 fevereiro 2026 - 15h43Brenda Assis

Um homem, de 32 anos, ficou ferido após ser esfaqueado na madrugada deste domingo (8), no bairro Cristo Redentor, em Corumbá.

De acordo com o registro policial, a equipe de Rádio Patrulha foi acionada por volta das 3h40 para atender a uma ocorrência de lesão corporal por arma branca no cruzamento das ruas Antônio João e São Paulo. No entanto, ao chegar no endereço informado, os policiais não localizaram a vítima, testemunhas ou o suspeito.

Posteriormente, a guarnição se deslocou até o Pronto-Socorro de Corumbá, onde encontrou a vítima. Ele havia sido levado ao hospital pelo Corpo de Bombeiros com um ferimento provocado por faca na região do tórax.

Em relato à polícia, o homem afirmou que estava próximo a um carro de lanche, na Rua Minas Gerais, acompanhado de outras pessoas, quando foi atingido por um golpe de faca sem motivo aparente. Após ser ferido, ele correu em busca de ajuda.

Ainda segundo o boletim de ocorrência, a vítima disse não conhecer o autor do ataque e não conseguiu fornecer características do suspeito.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa e será apurado pelas autoridades.

Reportar Erro
UNIMED

Deixe seu Comentário

Leia Também

Reprodução/Ribas Ordinário
Polícia
Motociclista morre ao ser atingido por carro em Ribas do Rio Pardo
Imagem ilustrativa de pessoa idosa
Polícia
Idosa de 66 anos é agredida pelo filho em Dourados
Depac Dourados
Polícia
Homem é preso por tentar estuprar sobrinha em Dourados
Viatura da DEAM -
Polícia
Jovem surta após usar drogas e diz que foi estuprada pelo pai em Campo Grande
Vítima foi atendida no UPA Universitário
Polícia
Família escuta tiros e encontra rapaz ferido na mão em bairro de Campo Grande
Motorista embriagado é preso após causar acidente grave e fugir sem prestar socorro
Polícia
Motorista embriagado é preso após causar acidente grave e fugir sem prestar socorro
Caso aconteceu na cidade de Bela Vista
Polícia
Após roubar carro e fugir da polícia, homem morre em capotamento na BR-060, em MS
Arma apreendida pelos guardas
Polícia
Homem é preso pela GCM portando arma em bar no Jardim Tarumã
Caso vai ser investigado pela polícia
Polícia
Homem em surto avança contra PMs, é contido com taser e morre em Bela Vista
Prato de comida foi encontrado na cama da mulher
Polícia
Filho encontra mãe morta após ela se engasgar com pedaço de carne em Campo Grande

Mais Lidas

Marcas de sangue | Imagem ilustrativa
Brasil
Adolescente mata ex-namorada de 16 anos a tiros em padaria
Gislaine Esther Lubas Moreira Moura
Geral
Morre a advogada e professora Gislaine Moura
Imagem ilustrativa
Polícia
Menina de 2 anos é embebedada e socorrida com traumatismo craniano na Capital
Imagem Ilustrativa
Polícia
Passageiro se sente ameaçado depois de levar 'cantada' em corrida de moto por aplicativo