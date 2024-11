Homem é socorrido em estado grave após tentativa de assassinato em Rio Brilhante

Homem, de 37 anos, foi socorrido em estado grave após ser baleado várias vezes durante uma tentativa de homicídio. O aconteceu na tarde de sexta-feira (8), na cidade de Rio Brilhante.

Conforme as informações policiais, divulgadas pelo site Rio Brilhante em Tempo Real, a vítima estava em um estabelecimento comercial localizado no bairro Morada do Sul. Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que o homem foi baleado, sendo que cinco disparos atingiram a região do peito dele.

A vítima foi socorrida em estado grave ao hospital da cidade, mas precisou ser transferida em vaga zero para o Hospital da Vida, em Dourados.

Após o crime, o suspeito fugiu em uma motocicleta Honda Biz e a Polícia Civil foi acionada para apurar as circunstâncias da tentativa de assassinato.

