Homem é vítima de tentativa de homicídio na frente da própria casa em Dourados

Bruno Pereira da Silva Figueiredo, de 33 anos, foi vítima de uma tentativa de homicídio na madrugada deste domingo (5), em Dourados, após ser atingido por nove golpes de faca no corpo.

Segundo o Dourados News, a esposa da vítima, de 51 anos, contou que ouviu um barulho e ao sair de casa, se deparou com o marido ferido e resolveu acionar a Polícia Militar.

O Serviço de Atendimento Móvel (SAMU) também foi acionado para prestar socorro a Bruno, que foi encaminhado para o Hospital da Vida, onde segue internado em estado de saúde que não é grave, mas que inspira cuidados.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) de Dourados e será investigado.

