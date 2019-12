Homem embriagado capota caminhonete

Marya Eduarda Lobo, com informações do MS Todo Dia

Um homem, 53 anos, teve ferimentos leves após capotar uma caminhonete GM S-10, na manhã deste sábado (21), na rodovia MS-135, na zona rural de Costa Rica.

O motorista estava alterado e foi preciso a presença da Polícia Militar no local para que ele fosse socorrido, já que inicialmente não permitia que o Corpo de Bombeiros se aproximasse.

De acordo com informações, ele seguia no sentido Costa Rica em direção à Usina Atvos, quando na curva nas proximidades da empresa Expresso Nepomuceno, perdeu o controle do veiculo que saiu da pista e capotou.

Com a presença dos policiais no local, o homem recebeu os primeiros socorros dos bombeiros e foi conduzido à Fundação Hospitalar.

