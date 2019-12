Assaltantes rendem vítimas e roubam caminhonete

Marya Eduarda Lobo, com informações do Jornal da Nova

Uma dupla de homens foi abordada por criminosos em uma estrada vicinal, nesta segunda-feira (9), na região da Usina Santa Helena, zona rural de Nova Andradina. Dois assaltantes rederam as vítimas que estavam em uma caminhonete GM/S-10.

Segundo informações policiais, após renderem as vítimas, os criminosos foram até ao Aeroporto Municipal, onde iniciaram ameaças e pedido de resgate.

De lá, os bandidos levaram as vítimas para um cativeiro no perímetro urbano da cidade, onde ficaram por algumas horas, até ser pago o valor de R$ 4 mil reais.

As vítimas foram colocadas no veículo e deixadas na mesma região em que foram abordadas pelas assaltantes. Já no período da noite, a Polícia Civil e Militar localizaram a caminhonete queimada na região do Distrito Industrial conhecido como ‘’terreirão’’.

