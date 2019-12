Vídeo - Assaltantes roubam mercado Bom Preço

O mercado Bom Preço, no bairro Nova Campo Grande, foi assaltado na manhã dessa sexta-feira (6) por dois criminosos armados. O crime foi gravado pelas câmeras do estabelecimento.

Um dos assaltantes sacou uma arma de fogo e rendeu duas pessoas que estavam no mercado, enquanto o outro saqueava a caixa registradora. Um dos rendidos era um representante comercial e teve seu tablet roubado pelos criminosos.

Os dois criminosos fugiram do local em um carro da Volkswagen modelo Gol, cor branca. Um policial militar a paisana estava próximo ao local e viu o momento que os bandidos fugiam, foi atrás deles e acionou o Batalhão de Choque.

Durante a perseguição, houve troca de tiros e os assaltantes decidiram abandonar o carro e fugir a pé. O PM conseguiu neutralizar um deles e o outro fugiu.

Uma equipe do Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops) chegou ao local e socorreu o criminoso ao chão, que foi encaminhado ao Pronto Socorro do Hospital Regional, mas não resistiu ao ferimento. O homem foi identificado como Roberto Carlos Ferreira Martins, 29 anos, e tinha uma tatuagem de palhaço, que no mundo do crime significa "assassinos de policias".

Posteriormente, os agentes procuraram o comparsa de Roberto, mas só encontraram a arma utilizada por ele no crime.

Na noite do mesmo dia, uma mulher denunciou a policia que o criminoso, identificado como Karlos Eduardo Verissimo Rodrigues, 18 anos, estaria em sua residência. Ao chegarem ao local, Karlos confessou a autoria de seu crime.

O caso foi registrado na 6ª Delegacia de Polícia Civil e Rodrigues foi encaminhado a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol.

