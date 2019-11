Assaltante é morto em confronto com a PM no Lageado

O Batalhão de Choque da Polícia Militar, apreendeu três adolescentes na noite de quarta-feira (27), por praticarem roubos na capital. Um dos autores, Rodrigo 25 anos, foi morto em confronto com a guarnição.

De acordo com a ocorrência a quadrilha formada por três adolescentes de 15, 16 e 17 anos, e Rodrigo, haviam praticado dois assaltos à mão armada na noite de ontem em Campo Grande, onde levaram bolsas, pertences e celulares das vítimas, e fugiram com um veículo que também era roubado.

A polícia então começou a fazer diligências nas imediações, no bairro do parque do Lageado, onde encontrou o veículo descrito pelas vítimas, dentro do carro estavam os três autores, que informaram à polícia que Rodrigo, o único adulto entre eles, era quem estava em posse dos objetos furtados, porém não sabiam dizer para onde ele teria fugido.



Após a apreensão dos menores, a equipe se dividiu para procurar o outro autor, no que foram acionados por uma moradora da rua de que teria um indivíduo nos fundos de sua residência. A guarnição foi até o local, pulou o muro, e ao avistar os policiais o autor efetuou disparos contra a equipe e foi confrontado com um tiro no peito.



O autor foi socorrido ainda com vida e levado para o Pronto-Socorro do Hospital Regional aonde recebeu o atendimento da Médica plantonista que constatou a morte.

O autor foi identificado pelos comparsas apenas como Rodrigo ou Paraguaio, 25 anos, por não possuir documento a identificação ficou prejudicada.



Os pertences foram entregues as vítimas e o veículo foi enviado à DEFURV para as providências legais.

