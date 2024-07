Homem esfaqueia enteado de 6 anos após não conseguir matar ex-mulher em Corumbá

Homem, de 45 anos, esta sendo procurado por tentar esfaquear a ex-mulher, de 26 anos, e agredir o enteado, de apenas 6 anos, durante a manhã de domingo (28), no Bairro Guatós, na cidade de Corumbá.

Conforme as informações policiais, a vitima possui três filhos e estava com as crianças em casa quando foi surpreendida pelo ex, que invadiu o imóvel armado com uma faca e partiu para cima da mulher.

Os dois entraram em luta corporal, sendo que a todo momento ele tentava golpear a vítima. Vendo a mãe quase sendo esfaqueada, o pequeno entrou na confusão, levando uma facada na cabeça.

Em seguida, o autor fugiu do local, levando no colo o filho de 3 anos. A criança seria fruto do relacionamento do casal.

Feridos, mãe e filho foram socorridos por vizinhos e levados até a UPA (Unidade de Pronto Atendimento). A Polícia Militar foi acionada, fazendo rondas para encontrar o homem e a criança, chegando até a ir em dois possíveis esconderijos, mas não tiveram sucesso.

Apenas horas depois, as autoridades foram informadas pela irmã do autor que ele teria procurado a família ligando de um número restrito. Na ocasião, segundo o site Diário Corumbaense, ele contou que havia brigado com a ex e pediu para a familiar ir até a BR-262, pegar seu filho. Ensanguentado, ele montou na garupa da moto e ido embora na sequência.

O caso está sendo investigado pelas autoridades, sendo acompanhado de perto pela DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher).

