PolÃ­cia

Homem estupra a ex-namorada, mata o filho dela e esfaqueia a avÃ³ da crianÃ§a

O crime ocorreu em NilÃ³polis, Baixada Fluminense e o autor foi preso logo em seguida

06 marÃ§o 2026 - 10h51Sarah Chaves
Homem é preso após estuprar a ex e matar filho dela de 11 anosHomem Ã© preso apÃ³s estuprar a ex e matar filho dela de 11 anos   (PCERJ)

Um menino de 11 anos foi morto a facadas e a avó dele ficou ferida após um ataque dentro de uma casa em Nilópolis, na Baixada Fluminense, nesta quinta-feira (5). O principal suspeito é o ex-namorado da mãe da criança, um homem de 27 anos, que acabou preso em flagrante.

Segundo a polícia, o homem não aceitava o fim do relacionamento com a mulher. Depois de cometer o crime, ele ainda tentou matar a avó da criança, que foi esfaqueada no braço e sofreu tentativa de estrangulamento. A agressão só parou quando um vizinho ouviu os gritos de socorro e apareceu no local.

A criança chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. A avó foi levada ao hospital. O estado de saúde dela não foi divulgado.

De acordo com o relato da vítima à polícia, o suspeito esteve na casa na noite de quarta-feira (4) para tentar reatar o relacionamento. Ele pediu para passar a noite no local alegando dificuldade para conseguir transporte para ir embora.

Durante a madrugada, ainda segundo o depoimento, o homem estuprou a exsob ameaça de faca. Depois disso, ele fugiu da casa levando uma televisão.

A mulher procurou atendimento médico e registrou ocorrência na delegacia. Enquanto ela realizava exames no Instituto Médico Legal (IML), o suspeito voltou à residência e atacou a família.

Policiais da delegacia de Nilópolis localizaram o homem pouco depois do crime, já sendo agredido por moradores da região. Ele foi preso e deve responder por homicídio qualificado, tentativa de homicídio e estupro

