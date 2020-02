Homem faz receptação de veículo por R$ 500 e é preso pela PRF

Um veículo, produto de furto em São Paulo no início do ano, foi recuperado na segunda-feira (3), pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), em Campo Grande

A equipe fiscalizava no km 350 da BR-262 quando abordou um veículo com placas de São José do Rio Preto (SP). O condutor, de 24 anos, ficou nervoso na presença dos agentes durante a entrevista policial e acabou levantando suspeitas.

Devido o comportamento do motorista, os policiais rodoviários federais verificaram sinais de adulteração no veículo, concluindo que se tratava do automóvel com registro de roubo em São José do Rio Preto desde janeiro deste ano.

O envolvido relatou ter sido contratado para levar o carro de São José do Rio Preto até Ponta Porã. Disse também que pelo transporte receberia R$ 500,00. Ele foi encaminhado, juntamente com o veículo, para a Polícia Civil em Campo Grande.

