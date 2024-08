Homem leva cadeirada em briga após ser homofóbico e morre em Sonora

Vasfredo Guabiraba Moreira, de 63 anos, morreu ao ser atingido por uma cadeira durante uma briga com o vizinho na madrugada de segunda-feira (19). O caso aconteceu na Rua Da Saudade, região central de Sonora. A confusão teria começado após a vítima ser homofóbica com o autor.

Conforme o boletim de ocorrência, Vasfredo estava sentado na frente de casa com um amigo, quando o autor, de 36 anos, passou pelo local e ouviu a vítima dizer: “Olha lá o viadinho passando. Esses viados tem tudo é que morrer”.

Irritado e se sentindo ofendido, o rapaz partiu para cima da vítima, dando inicio a uma luta corporal, com socos e chutes. Posteriormente, antes de a confusão ser separada pelo irmão de Vasfredo, o autor o atingiu com uma cadeira de plástico. Para a Polícia Militar, ele relatou que não iria aceitar ser tratado daquela forma, por isso começou a briga.

Porém, como a briga foi separada e a vítima entrou para dentro de casa, o autor saiu do local e foi embora para a casa da sua mãe, onde permaneceu pelo restante da madrugada.

Já por volta das 5h da manhã, o irmão da vítima resolveu passar no local, para ver como ele estava. Mas acabou o encontrando sem vida, sentado no chão com a cabeça escorada na cama. Ele acionou a Polícia Militar, que foi até o local e posteriormente até a residência em que o autor estava.

Antes de ser levado para a Delegacia de Polícia Civil da cidade, o autor foi encaminhado para o hospital, pois estava reclamando de dores nas mãos por conta da briga com a vítima. O caso foi registrado como homicídio simples e será investigado.

