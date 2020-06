Homem leva facada durante a madrugada em festa no Dom Antônio

Uma festa realizada em uma residência no bairro Dom Antônio Barbosa na madrugada de domingo (31), acabou em briga e um homem identificado como Gerson Camargo Alonso, 34 anos, foi esfaqueado.

De acordo com a ocorrência, Gerson não sabe informar qual era a residência onde ocorria a festa, e que por volta das 4h teve uma discussão com um desconhecido no local e que durante o desentendimento levou duas facadas, uma nas costas e outra próximo ao pescoço.



A vítima acabou sendo levada para a área vermelha da Santa Casa de Campo Grande. À Polícia Militar, Gerson não soube identifica o homem que o esfaqueou e nem seu paradeiro.

O caso foi registrado como homicídio simples na forma tentada na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Centro.

Lembrando que eventos como festas que podem gerar aglomerações, não são recomendados por órgãos de Saúde, pela facilidade de propagação do Novo Coronavírus causado pela Covid-19.

