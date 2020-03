Homem leva tiro, dirige atÃ© posto de saÃºde e foge apÃ³s primeiros socorros

Pode até parecer um roteiro de cinema,onde um homem leva um tiro na perna, vai dirigindo seu próprio carro até a unidade médica mais próxima e foge após receber os primeiros socorros. Mas dessa vez a história protagonizada por Bruno Francisco Rodrigues, 22 anos, em Campo Grande é real.

Ao menos é isso que informa um Boletim de Ocorrência, dizendo que uma equipe da Polícia Militar foi acionada, na madrugada deste sábado (14), para ir até o Posto de Saúde Tiradentes, pois um paciente havia dado entrada com um tiro na perna.

Ao chegarem ao local os policiais foram informados que Bruno havia fugido do posto após receber os primeiros socorros. A enfermeira que o atendeu relatou a PM, que Bruno chegou na unidade dirigindo seu próprio carro na companhia de duas amigas.

Ele entrou no posto com uma perfuração produzida por uma arma de fogo, o paciente relatou que estava na Avenida Capital quando um tiroteio se iniciou, momento em que foi atingido próximo ao tornozelo.

Após de 1h dentro do posto, Bruno fugiu antes mesmo de receber o prontuário médico com autorização para internação no hospital Santa Casa ficou no Posto de Saúde.

Diante dos fatos narrados pela enfermeira, a policia registrou um Boletim de Ocorrência de lesão corporal a esclarecer na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário Cepol (DEPAC-CEPOL).

