Homem leva tiro por causa de desavença em festa no Dom Antônio

Um jovem, 25 anos, foi parar na Santa Casa de Campo Grande após levar um tiro nesta segunda-feira (29), por conta de uma desavença em uma festa que aconteceu no final e semana, no bairro Dom Antônio aqui na capital.

De acordo com o Boletim de Ocorrência (B.O), uma equipe da Polícia Militar (PM) foi acionada para ir até o Posto de Saúde do Aero Rancho, onde um jovem havia dado entrada após levar um tiro na perna.

Chegando no local, os agentes receberam a informação de que a vítima estava consciente e orientado, fazendo com que os militares fossem até ele e perguntassem o que teria acontecido.

O jovem informou que estava em uma festa no último domingo (28) e teve uma desavença no local, no dia seguinte (29), dois homens conhecidos como Marlon e Paraguai encontraram a vítima e efetuaram o disparo.

A dupla fugiu do local de carro, populares ajudaram a socorrer a vítima que foi levada ao Posto de Saúde do Aero Rancho, após a entrevista aos policiais e socorros iniciais, ele foi encaminhado para a Santa Casa da capital.

A Polícia Militar fez rondas no bairro onde os supostos autores residem, mas ninguém foi encontrado.

