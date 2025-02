Homem mata a ex, deixa corpo no hospital e foge em Água Clara

Fausto Junior Aparecido de Oliveira, de 31 anos, encontra-se foragido após matar sua ex, a jovem Mirieli Santos, e abandonar o corpo em um hospital na madrugada deste sábado (22) em Água Clara, cidade a 186 km de Campo Grande.

Conforme o boletim de ocorrência, o acionamento da polícia aconteceu após Mirieli dar entrada no hospital, já sem vida, com um ferimento de arma de fogo na região do tórax, que foi confirmado pelo irmão da jovem como sendo de autoria de Fausto.

Segundo o irmão de Mirieli, ele estava na casa de Fausto, com várias outras pessoas, e em dado momento, sua irmã chegou no local, começando uma discussão com o autor do crime algum tempo depois.

Após Mirieli e Fausto entrarem na residência, o irmão da vítima ouviu um disparo e, ao entrar na residência, viu a irmã no chão, com um ferimento de arma de fogo. Ele até pegou a irmã e, no carro do agressor, a levou para o hospital da cidade, mas ela já estava morta quando eles chegaram na unidade.

Fausto, após deixar o corpo da ex-companheira no hospital, fugiu do local.

Aos policiais, o irmão de Miriele contou que já havia visto Fausto com uma pistola cromada. Na residência do autor, os policiais encontraram um pote de plástico com várias munições de calibre .22 intactas, além de uma arma, embrulhada em uma coberta, no quarto onde o crime teria ocorrido.

A arma estava carregada com seis balas, com três já deflagradas.

A polícia segue investigando o caso e procurando por Fausto.

