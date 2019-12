Homem mata irmão gêmeo por causa de cigarro

Sarah Chaves, com informações do MS em Focop

Jackson Lima da Silva, 22 anos, foi preso na quarta-feira (25) por matar o seu irmão gêmeo Jefferson Lima da Silva em Rio Brilhante.



Segundo a polícia Jackson confessou que o motivo do assassinato foi por causa de um cigarro.



Na manhã do corrido Jackson teria ido até a casa de Jefferson e pedindo um cigarro quando irmão negou altura deixou o local e voltou armado com uma faca onde como golpe o irmão na perna



Jackson Lima da Silva estava indo para a delegacia da Polícia Civil se entregar quando foi abordado pela Polícia Militar.



O ferimento atingiu a veia femoral de Jeferson que ainda correu por alguns metros e morreu no meio da rua.

Os vizinhos que presenciaram o crime disseram que Jackson ainda foi com a faca atrás do irmão, e segundo o autor, ele foi atrás na intensão de salva-lo e não de desferir mais golpes.



Ele disse que estava arrependido e que seguia para a delegacia se entregar quando foi preso pelos militares.









Deixe seu Comentário

Leia Também