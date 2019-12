Jovem é baleado em noite de Natal no Jardim Colibri

O jovem Rafael Ryan Oliveira Costa, 19 anos, morreu após ser baleado na noite de quarta-feira (25) no Jardim Colibri.



De acordo com a ocorrência Rafael estaria conversando na frente da residência com outros dois jovens de 20 e 25 anos, quando uma motocicleta passou com duas pessoas e um dos autores atirou contra Rafael, ele fugiu e novamente voltou para disparar contra as outras duas vítimas.



Rafael Ryan foi socorrido pelos vizinhos e levado até uma Unidade de Pronto Atendimento onde não resistiu e morreu horas depois. Os outros dois jovens estão internadis na Santa Casa da capital.



A polícia fez ronda pelo local mas não encontrou os suspeitos. O motivo do crime ainda é desconhecido



O caso foi registrado na delegacia de pronto atendimento comunitário (Depac) Piratininga, como homicídio, tentativa de homicídio e lesão corporal dolosa.





Deixe seu Comentário

Leia Também