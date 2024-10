Homem morre afogado após cair de embarcação no Rio Aquidauana

Homem, de 45 anos, que não teve o nome divulgado morreu afogado ao cair de uma embarcação no Rio Aquidauana, na manhã desta terça-feira (1º).

Conforme as informações do site O Pantaneiro, a vítima trabalhava como piloteiro da embarcação e fez uma parada na Ponte de Ferro, para urinar. Porém, acabou caindo do barco ao perder o equilíbrio.

A vítima estava acompanhada de outras pessoas, responsáveis por acionar o Corpo de Bombeiros. Assim que acionados, os bombeiros deslocaram uma equipe de salvamento, utilizando uma embarcação para iniciar as buscas. Devido à condição do rio, com o nível da água mais baixo do que o normal e um trecho pedregoso, as manobras de mergulho foram impossibilitadas.

A equipe, então, optou por realizar manobras de superfície para movimentar a água, e, por volta das 09h30, o corpo foi localizado.

Equipes da Polícia Civil e da Perícia estiveram no local, fazendo os levantamentos iniciais a respeito do caso.

