Homem morre ao ser atingido por golpe de facão durante briga com a ex em Corumbá

Marcelo Marques Rodrigues, de 42 anos, foi morto com golpes de facão durante a madrugada desta quarta-feira (11), na rua General Dutra, bairro Maria Leite, em Corumbá. Duas pessoas foram presas pelo crime.

Conforme as informações policiais, a ex-companheira do homem, de 59 anos, contou que estava em casa com a sobrinha, sendo que ao voltar para sua residência, descobriu que Marcelo estava no local bebendo com o neto da mulher.

Os dois então começaram a brigar, momento que o homem teria tentado agredir a ex-namorada. Para não apanhar, a mulher saiu correndo e caiu na frente do imóvel pedindo por socorro a filha, de 27 anos.

Em continuação, ela explicou que a vítima teria entrado na casa e pegado uma faca para atingi-la. Porém, a mulher foi defendida pela filha que pulou em cima de Marcelo, e o imprensou contra a quina da casa.

No calor da briga, o genro da mulher apareceu armado com um facão e golpeou o homem debaixo do braço direito. O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado, mas ao chegar no local a vítima já estava sem sinais vitais.

Em um primeiro momento, a filha da ex-companheira da vítima, assumiu o crime, mas depois, confirmou que foi seu marido. Ela também afirmou, para uma testemunha, que o que aconteceu “não foi por querer” e mencionou: “ou era ele, ou era eu”, fazendo referência a quem seria morto durante a briga.

O caso foi registrado como homicídio e será investigado pelas autoridades policiais.

