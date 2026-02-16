Menu
Homem morre ao ser baleado na fronteira

Marcos Daniel Maldonado chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos

16 fevereiro 2026 - 14h21Brenda Assis
O crime aconteceu na noite de ontemO crime aconteceu na noite de ontem   (Reprodução/Rivas)

Marcos Daniel Maldonado Jara morreu na noite de domingo (15) após ser baleado no distrito de Zanja Pytã, cidade paraguaia que faz fronteira com Mato Grosso do Sul através de Ponta Porã.

Segundo informações do site Ponta Porã News, a vítima foi atingida por vários disparos de arma de fogo em circunstâncias ainda não esclarecidas. Equipes de resgate foram acionadas e o encaminharam com urgência ao Hospital Regional de Pedro Juan Caballero.

No entanto, devido à gravidade dos ferimentos, Marcos Daniel não resistiu e morreu antes de receber atendimento médico.

O caso deve ser investigado pelas autoridades paraguaias, que apuram as circunstâncias do crime.

