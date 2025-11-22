Menu
Polícia

Homem morre após resistir a abordagem e uso de taser em Campo Grande

Ocorrência apontava para um homem em aparente estado de efeito de drogas e ato obsceno

22 novembro 2025 - 17h14Luiz Vinicius e Vinícius Santos
Viatura da PM deixando o CRS Nova Bahia - IlustrativaViatura da PM deixando o CRS Nova Bahia - Ilustrativa   (Nova Lima News)

Rafael da Silva Costa, de 35 anos, morreu após ser contido por policiais militares durante uma abordagem, na noite desta sexta-feira, dia 21, no bairro Tarcila do Amaral, em Campo Grande. Ele teria sido atingido por disparos de taser - arma de choque.

O desfecho da ocorrência aconteceu após os militares serem acionado para controlar o cidadão, que estava aparentemente sob efeito de drogas e estava se despindo na rua.

Segundo informações do boletim de ocorrência, houve a tentativa de abordagem, mas Rafael não teria colaborado, passando a desacatar os policiais, que deram voz de prisão ao suspeito.

Foi tentado a prisão, mas o homem reagiu e houve uso de spray de pimenta, técnicas de imobilização e até que foi utilizado o taser por um dos militares.

Após ser atingido e ser contido, o homem passou a sofrer uma crise convulsiva, espumando pela boca, onde foi feito o encaminhamento para o CRS (Centro Regional de Saúde) Nova Bahia.

No local foi realizado manobras de reanimação e com sinais vitais estabilizados, Rafael da Silva aguardava transferência para a Santa Casa, porém, ele não resistiu e faleceu.

O caso foi registrado na delegacia de plantão como morte decorrente de intervenção legal de agente do estado.

