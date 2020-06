Homem morre e a suspeita é de suicídio

Joilson Francelino, com informações do site Sidrolândia News

Um homem de 35 anos que não teve a identidade revelada foi encontrado desacordado, vítima de enforcamento na madrugada desta segunda-feira (8), em Sidrolândia.

De acordo com informações do site Sidrolândia News, uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para atender a ocorrência de tentativa de suicídio e, ao chegar ao local, encontraram o homem desacordado.

Ele foi encaminhado para um pronto socorro, mas, segundo informações do jornal local, a vítima deu entrada sem os sinais vitais e com parada cardiorrespiratória. A polícia investiga o caso.

Deixe seu Comentário

Leia Também