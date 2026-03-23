Homem morre apÃ³s ser esfaqueado em desentendimento com desconhecido em Rio Brilhante

Marcos dos Santos Dias, de 42 anos, foi assassinado com golpes de faca durante a noite deste domingo, dia 22, na rua São Luiz de Cáceres, em Rio Brilhante - 160 quilômetros de Campo Grande.

O suspeito, identificado como Lucas dos Santos, foi preso em flagrante por uma equipe da Polícia Militar e ao ser detido, confessou o crime e disse que a faca usada ficou no local dos fatos.

Segundo o site Rio Brilhante em Tempo Real, um desentendimento entre vítima e autor teria provocado o homicídio. Lucas revelou aos policiais que teria levado um soco de Marcos, que revidou desferindo uma facada no tórax da vítima.

Ainda conforme o site, o suspeito declarou que não conhecia a vítima. Após ser atingido pela facada, Marcos dos Santos chegou a ser socorrido por populares até o Hospital de Rio Brilhante e foi transferido na sequência para o Hospital da Vida, em Dourados, mas não resistiu.

No local do crime, os policiais encontraram uma bainha e a faca, ambas apreendidas para análise pericial.

O suspeito foi detido em flagrante pelo crime e foi encaminhado para a delegacia, onde foi autuado por homicídio.

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