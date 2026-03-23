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PolÃ­cia

Homem morre apÃ³s ser esfaqueado em desentendimento com desconhecido em Rio Brilhante

Suspeito foi detido em flagrante e confessou o crime para os policiais

23 marÃ§o 2026 - 10h39Vinicius Costa
Marcas de sangue ficaram pelo local do crime em Rio BrilhanteMarcas de sangue ficaram pelo local do crime em Rio Brilhante   (Rio Brilhante em Tempo Real)

Marcos dos Santos Dias, de 42 anos, foi assassinado com golpes de faca durante a noite deste domingo, dia 22, na rua São Luiz de Cáceres, em Rio Brilhante - 160 quilômetros de Campo Grande.

O suspeito, identificado como Lucas dos Santos, foi preso em flagrante por uma equipe da Polícia Militar e ao ser detido, confessou o crime e disse que a faca usada ficou no local dos fatos.

Segundo o site Rio Brilhante em Tempo Real, um desentendimento entre vítima e autor teria provocado o homicídio. Lucas revelou aos policiais que teria levado um soco de Marcos, que revidou desferindo uma facada no tórax da vítima.

Ainda conforme o site, o suspeito declarou que não conhecia a vítima. Após ser atingido pela facada, Marcos dos Santos chegou a ser socorrido por populares até o Hospital de Rio Brilhante e foi transferido na sequência para o Hospital da Vida, em Dourados, mas não resistiu.

No local do crime, os policiais encontraram uma bainha e a faca, ambas apreendidas para análise pericial.

O suspeito foi detido em flagrante pelo crime e foi encaminhado para a delegacia, onde foi autuado por homicídio.

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