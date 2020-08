Homem morre após tentar matar a esposa no Los Angeles

Saiba Mais Polícia Três homens foram presos por associação criminosa e tráfico em Ponta Porã

Um homem identificado como Jair dos Santos Quintas, 27 anos, morreu na manhã de terça-feira (4), após ser baleado pela polícia para não agredir novamente a esposa de 20 anos e a cunhada de 41 anos no Jardim Los Angeles.

De acordo com a ocorrência, a cunhada da esposa de Jair acionou a Polícia Militar por volta das 6h da manhã, relatando que o companheiro da jovem estava ameaçando as duas com uma faca após ingerir bebida alcoólica.

Em certo momento, Jair teria começado a passar a faca no próprio braço, e gritou para a esposa. “Eu vou matar esse tal de Richard, vou matar você”, nesse momento a jovem e a cunhada se trancaram no quarto, porém o autor arrombou a porta com a faca na mão e foi pra cima da esposa que estava deitada na cama.

Neste momento a mulher de 41 entrou na frente da cunhada e começou uma luta corporal com o autor e chegou a ser ferida no braço, porém com a chegada da guarnição, Jair pulou o muro da casa e correu para uma mata que fica próximo à residência.

Momentos depois, enquanto as vítimas conversavam com a equipe da Polícia Militar, o autor surgiu da mata portanto uma faca, e foi pra cima da esposa, apesar dos pedidos da mulher e da polícia para que ele parasse, Jair continuou investindo contra as vítimas.

Para impedir a aproximação do autor, a polícia deu dois tiros para baixo, mas conforme a ocorrência, Jair não parou e foi pra cima da guarnição, momento em qe levou dois tiros na perna, de acordo com a polícia.

Apesar de ser socorrido na hora, o autor foi encaminhado para o Hospital Rosa Pedrossia e posteriormente encaminhado a Santa Casa, porém não ressistiu e morreu.

As duas mulheres foram atendidas e ouvidas na delegacia, a mais velha ficou com um corte no braço esquerdo, e a esposa do autor não teve ferimentos. Caso foi registrado na Depac Cepol como lesão corporal dolosa, ameaça (violência doméstica) e homicídio decorrente de oposição a intervenção policial.

