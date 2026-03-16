Homem morre e dois ficam feridos em acidente entre carro e Ã´nibus em Paranhos

Nilton Cezar, de 45 anos, morreu em um acidente de trânsito envolvendo um ônibus e um carro na entrada de Paranhos, durante a noite deste domingo, dia 15. Outras duas vítimas, de 62 e 52 anos, ficaram feridas e foram encaminhadas a hospitais da região.

O ônibus estava parado com a parte dianteira na pista de rolamento quando foi atingido pelo veículo Chevrolet Cruze. O impacto atingiu a lateral do ônibus e os pedestres que realizavam manutenção no veículo.

Segundo consta no boletim de ocorrência, o motorista do ônibus sofreu lesões graves e precisou ser transferido para atendimento em Ponta Porã. Dois mecânicos se feriram nas pernas e permaneceram em observação no Hospital Regional de Paranhos.

Nilton Cezar, que estava trabalhando junto ao ônibus no momento do impacto, veio a óbito no hospital da cidade. Os demais feridos receberam atendimento e passam bem, segundo informações da equipe médica. O condutor do Chevrolet Cruze foi identificado, mas não foi localizado pelas autoridades.

O caso foi registrado como praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor e praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automor.

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