Homem morre enquanto fazia caminhada em Campo Grande

A vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu ao infarto

31 março 2026 - 16h41Brenda Assis
O caso foi registrado na Depac Cepol em Campo Grande

Um homem de 44 anos morreu na manhã desta segunda-feira (30), após passar mal enquanto caminhava por uma rua no Bairro Núcleo Industrial, em Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, moradores da região relataram que o homem caminhava pela via por volta das 8h, quando caiu repentinamente. Vizinhos acionaram equipes de socorro.

O Corpo de Bombeiros foi até o local e iniciou manobras de reanimação, mas a vítima já apresentava sinais de parada cardiorrespiratória. Durante o atendimento, foi constatada ausência de sinais de violência.

O homem foi encaminhado à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Santa Mônica, onde a morte foi confirmada às 10h06 por equipe médica.

Inicialmente, a vítima não portava documentos e foi registrada como desconhecida. O corpo foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) para os procedimentos necessários. Horas depois, um familiar compareceu ao IML e fez o reconhecimento do homem.

O caso foi registrado como morte decorrente de fato atípico e será investigado pela Polícia Civil.

