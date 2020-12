Homem morre esmagado após trator cair de caminhão em MS

Reinaldo José da Costa, de 45 anos, morreu na manhã desta terça-feira (8) após em um acidente com trator, em frente di clube de laço, em Tacuru, que fica a 416 km de Campo Grande. Ele manobrava o maquinário em cima de um caminhão, quando acabou caindo com o trator.

Conforme o boletim de ocorrência, uma testemunha relatou para os policiais que Reinaldo estava tentando colocar o trator em cima da carroceria do caminhão. Em determinado momento, ele perdeu o controle e o maquinário saiu de lado da rampa e acabou tombando e caindo em cima da vítima, que morreu no local.

Um enfermeiro que estava próximo ao local do acidente ainda tentou reanimar a vítima, mas sem sucesso. O filho de Reginaldo estava no local e ficou com os pertences do pai.

O caso foi registrado como acidente com vítima fatal provocado pela própria vítima e foi registrado na delegacia do município.

