Homem morre no meio da rua com suspeita de overdose na Vila Bandeirante

Luiz Felipe Vieira Vasques, de 54 anos, morreu durante a madrugada desta quarta-feira (13) na rua Brilhante, na Vila Bandeirante, em Campo Grande. A suspeita é que ele tenha tido uma overdose após usar entorpecentes acompanhado de um amigo.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o amigo relatou que ele e a vítima fizeram o uso de pasta base na região do Jardim Nhanhá e estavam andando pela via pública, quando Vasques começou a se sentir mal.

O amigo pediu ajuda para demais pessoas que estavam passando pelo local e o Corpo de Bombeiros foi acionado. A testemunha informou aos policiais que é morador de rua e a vítima sempre estava junto dele.

Apesar dos esforços dos militares, a vítima não resistiu e morreu na calçada da via. A Polícia Científica esteve no local e constatou que não havia sinais de violência no corpo, levantando ainda mais a suspeita de overdose.

O caso foi registrado como morte a esclarecer na delegacia de plantão.

