Homem perde R$ 20 mil em furto de comércio

Um comerciante, 45 anos, teve um prejuízo de R$ 20 mil após ter a rede elétrica de seu estabelecimento furtada nesta sexta-feira (5), no bairro Jardim Monte Libano em Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, o local está fechado atualmente, e o proprietário notou o furto ao fazer uma visita no endereço, percebendo que o autor teria invadido o local através de uma janela.

A vítima acredita que o autor tenha pulado o muro, arrombado uma janela e entrado no imóvel, já dentro do local, ele utilizou as chaves e controle para abrir o restante das portas.

O autor levou a fiação da rede elétrica, que a vítima relata ter custado R$ 10 mil para a compra e instalação, e o ar condicionado, cafeteira, um fogão de cozinha, talheres e uma torneira.

O autor também ingeriu bebidas do próprio local, a vítima acredita que somando os estragos e objetos roubados teve um prejuízo de R$ 20 mil reais por conta do furto.

O caso foi registrado como furto qualificado na Delegacia de Polícia Civil.

