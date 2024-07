Homem pode ter sido carbonizado ao esquecer miojo no fogo e dormir em Rio Verde

As chamas, que mataram o homem de 32 anos carbonizado durante a madrugada deste sábado (20), na Chácara Campo Alegre, em Rio Verde do Mato Grosso, cidade sul-mato-grossense localizada no extremo norte do estado, teriam começado por conta de um miojo que foi esquecido no fogo.

Conforme a apuração mais recente do site Rio Verde News, aponta que ele teria conversado com os familiares, que são seus vizinhos durante a noite. Ele chegou a mencionar que estava cansado e iria para dormir, mas que antes, faria um macarrão instantâneo para comer.

Diante da fala dele, os familiares acreditam que ele tenha dormido e esquecido a comida no fogo, dando inicio ao incêndio.

Achado carbonizado – hoje pela manhã, uma parente acordou e viu muita fumaça saindo da casa da vítima. Ao verificar, encontrou o rapaz completamente carbonizado. Apesar disso, o SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) chegou a ir até o imóvel, mas nada pode ser feito.

Equipes da Polícia Militar e da Polícia Civil foram até o local, realizando o isolamento da área até a chegada da Polícia Cientifica de Coxim, que já havia sido acionada.

