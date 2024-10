Homem que atirou na cabeça da esposa mandou a filha de 12 anos mentir para a polícia

O homem, que matou a esposa, de 33 anos, com um tiro na cabeça durante a noite de quinta-feira (10), na rua Brazzaville, na Mata do Segredo em Campo Grande, pediu para a filha, de 12 anos, mentir para os vizinhos e autoridades.

Conforme as informações passadas pelas delegadas da DEAM (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher), Elaine Benicasa e Analu Ferraz, o casal veio do estado do Paraná para Campo Grande há pouco tempo, porém, não existem históricos de desavenças entre os dois.

Na noite do crime, a adolescente contou a versão que foi orientada pelo pai. “Ela explicou que o pai estava ‘brincando’ com a arma quando houve o disparo. Para justificar o fato da vítima estar ferida, a menina disse ainda que a mãe havia passado na frente bem na hora. Tudo isso para dizer que o tiro foi acidental”, disse Analu.

Acontece que como a menor estava muito abalada, foi acolhida e levada para a delegacia, onde passou por uma escuta especializada, uma vez que era a única testemunha ocular do crime.

“Durante a conversa aqui na DEAM foi que ela contou a verdade, explicando que o disparo não foi acidental. A menina explicou ainda que foi orientada pelo pai, para que contasse que tudo não passou de uma brincadeira, antes dele fugir”, concluiu.

De maneira mais lúdica, Benicasa mostrou como foi efetuado o disparo. Deixando ainda mais evidente que o tiro foi proposital.

Apesar de ter sido preso durante o final de semana pelo Batalhão de Choque da Polícia Militar e confessado o crime, o autor ficou em silêncio durante as oitivas realizadas na DEAM.

Agora o feminicida irá responder pelo crime de feminicídio, já com o novo pacote anti feminicídio, podendo pegar pena de 20 a 40 anos de reclusão por conta do crime.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também