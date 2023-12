Homem que matou Gilka na Moreninha já tinha agredido a sobrinha e a sogra

Preso por feminicídio, Daniel Souza Lírio 42 anos, já era reincidente em crimes contra mulheres antes de assassinar com pelo menos 9 facadas, a companheira Gilka Simone Nunes, de 47 anos, na noite de ontem na Moreninha III.



De acordo com a delegada titular da Delegacia Especializada de Atendimento a Mulher, (Deam), Elaine Benicasa, Daniel possui boletins de ocorrência de violência doméstica, ameaça, lesão corporal em 2008, 2009 e 2018 contra duas ex, contra a sobrinha e contra a sogra de um relacionamento anterior, no entanto, não havia nada em relação a Gilka.



Conforme relato do filho da vítima, que deu depoimento na DEAM, um dia antes do crime, Daniel havia anunciado que sairia de casa, pois o casal vivia discutindo e Gilka queria se separar do companheiro, no entanto, antes de sair ele teria dito que faria alguma coisa.

Daniel negou as falas e ainda relatou que não se lembra das facadas que desferiu contra a vítima, apenas da primeira, que atingiu Gilka no peito.



Após o crime ele foi encontrado vagando na BR-163, nas imediações do Posto Platinão pela CCR MSVia. O autor está na Delegacia Especializada de Atendiemento à Mulher e será indiciado por feminicídio e mandado para o presídio.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também