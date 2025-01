Homem sofre fratura exposta após ser espancado por guardas noturnos na Capital

A Polícia Civil investiga uma situação de lesão corporal de natureza grave, após um morador de rua, de 39 anos, denunciar dois guardas noturnos que teriam o agredido de forma violenta com tonfas e coronhadas com arma, causando lesões sérias e até uma fratura exposta no braço, na madrugada da última quarta-feira (22).

O caso foi descoberto após a Santa Casa pedir a presença da Polícia Militar, informando que um homem havia dado entrada durante a quarta-feira (22), na unidade com sinais de violência.

Segundo consta no boletim de ocorrência, a vítima relatou aos militares que está em situação de rua há 20 dias e que fica próximo ao Terminal General Osório, porém um guarda-noturno frequentemente fazia ameaças contra ele.

Porém, durante a madrugada de quarta-feira, por volta das 3h, o morador de rua foi abordado por dois guardas noturnos em uma motocicleta, sendo que um deles era o guarda que fazia ameaças a ele. Em determinado momento do encontro, os dois guardas passaram a agredir o homem com tonfas e coronhadas na cabeça, braços e costas.

Por conta das agressões, a vítima levou seis pontos no supercílio direito, sofreu lesões na maçã do rosto esquerdo e uma fratura exposta no braço, com possível fratura óssea.

O caso foi registrado como lesão corporal de natureza grave se resulta incapacidade.

