Homem tem casa roubada, é espancado e deixado no quintal com crânio fraturado

Paulo Sergio Bezerra, de 49 anos, foi espancado e deixado desacordado no quintal na madrugada deste sábado (20) durante um roubo a casa dele na Vila Margarida, em Campo Grande.

Segundo informações do boletim de ocorrência, por volta das 1h30 o Corpo de Bombeiros foi acionado pela Polícia Militar, após Paulo ser encontrado caída no quintal da casa. Ele tinha diversos ferimentos no rosto, cabeça e o suspeita de fratura no crânio.

Ainda de acordo o registro, Paulo estava com muita dificuldade para falar, mas contou que foi espancado durante roubo. E que os ladrões fugiram levando televisão, aparelho de som e outros produtos da casa.

O morador foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado para a Santa Casa com suspeita de fratura no crânio. O caso foi registrado como roubo na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) no centro.

