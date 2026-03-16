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PolÃ­cia

Homem vai atÃ© a casa da ex, arruma confusÃ£o e acaba com a perna quebrada em Campo Grande

Ele precisou ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros

16 marÃ§o 2026 - 17h24Brenda Assis
O caso foi registrado na Depac Cepol em Campo GrandeO caso foi registrado na Depac Cepol em Campo Grande   (Brenda Assis)

Um homem de 56 anos foi socorrido após fraturar a perna ao causar uma briga na casa da ex-companheira, de 22 anos, durante a manhã desta segunda-feira (16), na região central de Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, a mulher possui uma medida protetiva contra o homem com validade até outubro de 2026. Mesmo assim, ele teria ido até a residência dela por volta das 8h30.

Segundo o relato da vítima, o suspeito começou a ameaçá-la e chegou a segurá-la pelo braço. O marido da vítima, de 25 anos, entrou na discussão para tentar separar a situação.

Ainda conforme o registro policial, o marido pegou uma mochila que seria do homem e a colocou para fora do condomínio, pedindo que ele fosse embora. Nesse momento, o suspeito teria avançado novamente em direção à vítima.

Para se defender, a mulher afirmou que segurou o homem pela camisa e aplicou uma rasteira. Ele caiu no chão e, com a queda, acabou fraturando a perna esquerda.

A própria vítima acionou o Corpo de Bombeiros, que prestou socorro ao homem. À polícia, a mulher afirmou que teme pela segurança dela, do marido e da irmã, de 18 anos. Segundo ela, o suspeito costuma fazer ameaças de morte contra os familiares.

Diante da situação, o caso foi registrado pela polícia como ameaça e descumprimento de medida protetiva na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol e será investigado.

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