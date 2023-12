Homens estupram mulher enquanto ela dormia e são presos em Coxim

Dois homens, de 18 e 30 anos, foram presos depois de estuprar uma mulher, de 36 anos, enquanto ela dormia na cidade de Coxim. O crime aconteceu na sexta-feira (22), mas foi divulgado apenas na segunda-feira (25), depois da prisão dos autores.

Conforme as informações policiais, a vítima contou que estava em uma tabacaria com os durante a madrugada de sexta-feira, onde ingeriram cerveja. Já de manhã, a vítima saiu sozinha com o carro de um dos suspeitos e foi para sua casa, deixando o portão encostado para que ele pegasse o veículo depois.

A mulher contou aos policiais que, ao acordar bastante sonolenta, ela se deparou com o dono do veículo em cima dela, passando a mão em seu corpo. Em seguida, afirmou que ele saiu e o segundo indivíduo entrou, momento em que a vítima notou que haviam trocado e ela o expulsou do quarto.

Bastante abalada e chorosa, a vítima procurou a delegacia onde passou por oitiva e exame pericial. Foi solicitada perícia também em sua residência e obtidas imagens das câmeras de monitoramento das imediações, que constataram a presença dos suspeitos no local. Com isso, foi determinada a prisão em flagrante de ambos, sendo conduzidos para a Delegacia com apoio da 1º DP de Coxim.

Os suspeitos foram autuados por estupro de vulnerável e passaram por audiência de custódia na data de 23 de dezembro de 2023 e ambos responderão ao procedimento em liberdade. De acordo com a vítima, ela não mantinha relacionamento amoroso prévio com nenhum dos suspeitos.

Em continuidade às diligências, no início da tarde do dia 24, foi dado cumprimento a um mandado de busca e apreensão em três locais distintos de Coxim a fim de colecionamento de outros elementos probatórios, necessário para esclarecimento de circunstâncias dos fatos. Durante uma das buscas, no Bairro Piracema, um homem de 53 anos, foi preso em flagrante em posse de uma espingarda, calibre 28, oito cartuchos carregados, calibre 28, e um cartucho, calibre 12.

