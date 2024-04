Identificada motociclista morta que bateu em muro de condomínio no Monte Castelo

Foi identificada como Janaina Catiussa Santana da Silva, de 40 anos, a motociclista que morreu em um acidente de trânsito no final da tarde deste domingo (15), na rotatória das avenidas Rachid Neder com Monte Castelo, na região do Monte Castelo, em Campo Grande.

Em sua rede social, consta que a vítima trabalhava na Semed (Secretaria Municipal de Educação).

Janaina estava conduzindo uma Honda Biz e descia a Avenida Monte Castelo, mas quando passou pela rotatória com a Rachid Neder, acabou perdendo o controle, batendo no meio-fio e colidindo contra o muro.

Como noticiado anteriormente pela reportagem, equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) revezaram no atendimento que durou mais de 1 hora, mas não conseguiram reverter o quadro de saúde.

Outra informação que consta no boletim de ocorrência é que a vítima não tinha carteira de habilitação. O caso, além de ser registrado como dirigir veículo automotor sem a devida permissão para dirigir, também teve o acréscimo de sinistro de trânsito com vítima fatal provocado pela própria vítima.

Estiveram pelo local a Polícia Militar de Trânsito, Polícia Civil e Polícia Científica.

