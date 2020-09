Identificado homem assassinado no centro

O corpo do homem baleado com diversos tiros, foi identificado como sendo de Alex Alves de Carvalho, 39 anos. Ele foi executado no início da tarde desta quinta-feira (3), em Ponta Porã, fronteira com o Paraguai.



De acordo com o site Ponta Porã News, um motociclista é o principal suspeito do crime. Ele teria se aproximado de Alex atingindo-o pelas costas, o ato aconteceu por volta do meio dia ao lado da igreja São José, região central da cidade, enquanto a vítima caminhava, segundo testemunhas.



O 1º Distrito Policial de Ponta Porã vai investigar o fato.

