Idosa descobre corpo desconhecido no túmulo do irmão

Jane Mara Alfonso Britts, de 65 anos, ao acompanhar a exumação do corpo de seu irmão Jony Marcio Alfonso Britts, na manhã desta terça-feira (10), afirma que com a cova ainda rasa, os funcionários do cemitério encontraram uma sacola preta com restos mortais, relatando que o corpo já havia sido exumado.

O túmulo já estaria sendo ocupado por outro cadáver, no cemitério do Cruzeiro, em Campo Grande.

Segundo informações do boletim de ocorrência, ela fez o processo porque pretende construir um túmulo simples com 2 gavetas e a prefeitura exige que seja realizada a exumação antes.

A idosa relatou que o irmão faleceu há 23 anos e foi sepultado no terreno adquirido pela família. Ela ainda ressaltou que não autorizou o sepultamento de qualquer outra pessoa no local.

Ainda segundo o boletim, no local havia uma meia e uma cueca amarela, mas conforme Jane, seu irmão foi enterrado com uma bermuda jeans, camisa cor de rosa e sem nada nos pés. Jony tinha 2,15 metros de altura e a ossada entregue a ela, aparentemente é de uma pessoa com estatura menor.

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), Centro.

