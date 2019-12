Idosa é agredida por torcer para time rival

Jônathas Padilha, com informações do G1

Maria Salomé da Silva, 86 anos, torcedora-símbolo do Cruzeiro, foi agredida por torcedores do Atlético Mineiro, na noite dessa terça-feira (3) na região metropolitana de Belo Horizonte, Minas Gerais.

O crime aconteceu na saída do jogo de vôlei que aconteceu no ginásio poliesportivo de Betim. O grupo chegou em três carros na saída do ginásio e desferiram pauladas em duas torcedoras.

A agressão só cessou quando outros torcedores do Cruzeiro intervieram, afugentando os criminosos.

Maria foi encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Norte, alegando ter dores no corpo.

Além de Salomé, uma adolescente de 15 anos também foi agredida pelos homens, desmaiando e tendo uma convulsão. A jovem, que não foi identificada, está em observação pelos médicos.

