Idosa morre após ser esfaqueada no pescoço e ter a casa queimada em Aquidauana

Juvência Pacheco da Silva, de 79 anos, morreu após ficar dois dias internada por ter sido espancada e torturada, dentro da própria casa, durante o final de semana em Aquidauana. O autor seria vizinho da vítima.

Conforme as informações divulgadas pelos sites locais, os suspeitos do crime, de 20 e 44 anos, foram presos ainda durante o sábado (20). Eles detalharam saber que a idosa iria sair de casa, para ir em um evento da igreja, quando resolveram invadir o imóvel para cometer um furto.

No entanto, já na saída, Juvência chegou na residência e surpreendeu os ladrões. A reação inicial da idosa foi gritar, mas logo foi silenciada pelo homem, que passou a golpear a vítima várias vezes no pescoço para matá-la. Vendo a mulher no chão, ele pegou as coisas que estava roubando e saiu do local.

Porém, antes de sair, ele teria ateado fogo no imóvel. O rapaz, de 20 anos, não detalhou como deu inicio as chamas e nem citou a participação da esposa no crime, presa junto com ele.

Quando foi encontrada pelos militares do Corpo de Bombeiros, Juvência estava lutando pela vida dentro do banheiro e com o chuveiro ligado. Apesar dos esforços, ela faleceu na manhã de hoje.

