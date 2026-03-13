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Idosa sofre acidente e morre dias depois em Três Lagoas

A vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos

13 março 2026 - 14h41Brenda Assis
Caso foi registrado na delegacia de Três LagoasCaso foi registrado na delegacia de Três Lagoas   (Rádio Caçula)

Nercides Correia de Oliveira, de 79 anos, morreu após complicações provocadas por um acidente de trânsito registrado no dia 9 de março em Três Lagoas. A vítima faleceu na madrugada desta sexta-feira (13), no Hospital Nossa Senhora Auxiliadora.

De acordo com boletim de ocorrência, o acidente teria ocorrido por volta das 5h50 na Rua Marcílio Dias, no bairro Jardim Cangalha, entre um entre um carro e um ônibus. Porém, os detalhes a respeito da dinâmica da colisão não chegaram a ser registrados pelas autoridades.

No dia do acidente, as equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e prestaram atendimento no local. A vítima foi socorrida com vários ferimentos pelo corpo, sendo encaminhada ao hospital, onde permaneceu internada em leito de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) desde a admissão.

Apesar do atendimento médico, o quadro clínico da idosa se agravou e ela morreu por volta de 0h52 desta sexta-feira.

Diante da situação, o caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) de Três Lagoas.

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