Idosa sofre acidente e morre dias depois em Três Lagoas

Nercides Correia de Oliveira, de 79 anos, morreu após complicações provocadas por um acidente de trânsito registrado no dia 9 de março em Três Lagoas. A vítima faleceu na madrugada desta sexta-feira (13), no Hospital Nossa Senhora Auxiliadora.

De acordo com boletim de ocorrência, o acidente teria ocorrido por volta das 5h50 na Rua Marcílio Dias, no bairro Jardim Cangalha, entre um entre um carro e um ônibus. Porém, os detalhes a respeito da dinâmica da colisão não chegaram a ser registrados pelas autoridades.

No dia do acidente, as equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e prestaram atendimento no local. A vítima foi socorrida com vários ferimentos pelo corpo, sendo encaminhada ao hospital, onde permaneceu internada em leito de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) desde a admissão.

Apesar do atendimento médico, o quadro clínico da idosa se agravou e ela morreu por volta de 0h52 desta sexta-feira.

Diante da situação, o caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) de Três Lagoas.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também