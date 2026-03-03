Idoso, de 68 anos, identificado como Claudio Dias Barbosa, morreu durante a segunda-feira, dia 2, dias após ter sofrido uma queda de um maquinário agrícola.

O caso aconteceu em uma propriedade rural em Camapuã, no dia 19 de fevereiro. Ele ficou os últimos dias internado na Santa Casa de Campo Grande, onde não resistiu.

Segundo consta no boletim de ocorrência, a vítima estava auxiliando no serviço de calcareamento da área do sítio, quando caiu da calcareadeira e ficou desacordado.

Ele foi socorrido pelo patrão e, durante o trajeto para o hospital de Camapuã, encontrou uma ambulância do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

A vítima foi atendida inicialmente no hospital da cidade, mas foi transferida para a Santa Casa de Campo Grande, onde permaneceu internada nos últimos dias e faleceu no decorrer desta segunda-feira.

O caso foi registrado como morte decorrente de fato atípico.

Reportar Erro

Deixe seu ComentÃ¡rio

Leia TambÃ©m