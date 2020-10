Idoso cai em golpe e paga R$ 6 mil em falso conserto de carro

O senhor Paulo Guilherme Lins Costa, 70 anos, pagou duas contas que totalizaram R$ 6 mil após cair em um golpe na manhã desta terça-feira (20). Ele dirigia pela rua Pestalozzi, em Campo Grande, quando um homem sinalizou para ele que seu carro estaria com problema.

Ao parar, ele digitou a senha do cartão na máquina de um suposto mecânico que teria feito o conserto.

Segundo informações do registro policial, um homem se ofereceu para ajudar no conserto do carro do idoso, dizendo que “conhecia alguém que poderia arrumar o veículo”. Após fazer uma ligação, informou que o valor do suposto reparo seria de R$ 29,90.

Quando o falso mecânico chegou, olhou o motor do carro e pediu para a vítima segurar o freio do veículo. Por distração, ele acabou digitando a senha na máquina de cartão, que debitou duas compras de R$ 3500 e R$ 2500, e não conferiu o valor.

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (DEPAC) - Centro e será investigado.

