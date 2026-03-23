Idoso Ã© encontrado morto em barraco Ã s margens da BR-267, emÂ Bataguassu

Roberto Souza de Freitas, de 70 anos, foi encontrado morto dentro de um barraco localizado às margens da rodovia BR-267, em Bataguassu.

Conforme as informações policiais, divulgadas pelo site Cenário MS, Roberto morava sozinho em um barraco improvisado. Durante a tarde de sábado (21), uma vizinha sentiu falta da vítima e, ao procurá-la, encontrou-a sem vida, já em estado avançado de decomposição.

As equipes da Polícia Civil foram acionadas junto com a Perícia Técnica, fazendo os levantamentos iniciais a respeito do caso.

Ainda segundo o site, a suspeita é que a vítima tenha falecido de causas naturais, já que foi achada deitada na cama.

O corpo da vítima foi recolhido e encaminhado para o Imol (Instituto de Medicina e Odontologia Legal) de Nova Andradina.

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