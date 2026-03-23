Menu
Menu Busca segunda, 23 de marÃ§o de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Gov IPVA Mar26
PolÃ­cia

Idoso Ã© encontrado morto em barraco Ã s margens da BR-267, emÂ Bataguassu

A vÃ­tima jÃ¡ estava em avanÃ§ado estado de decomposiÃ§Ã£o

23 marÃ§o 2026 - 15h24Brenda Assis
O corpo foi encontrado na tarde de sábadoO corpo foi encontrado na tarde de sÃ¡bado   (Elias Ramos/CenÃ¡rio MS)

Roberto Souza de Freitas, de 70 anos, foi encontrado morto dentro de um barraco localizado às margens da rodovia BR-267, em Bataguassu.

Conforme as informações policiais, divulgadas pelo site Cenário MS, Roberto morava sozinho em um barraco improvisado. Durante a tarde de sábado (21), uma vizinha sentiu falta da vítima e, ao procurá-la, encontrou-a sem vida, já em estado avançado de decomposição.

As equipes da Polícia Civil foram acionadas junto com a Perícia Técnica, fazendo os levantamentos iniciais a respeito do caso.

Ainda segundo o site, a suspeita é que a vítima tenha falecido de causas naturais, já que foi achada deitada na cama.

O corpo da vítima foi recolhido e encaminhado para o Imol (Instituto de Medicina e Odontologia Legal) de Nova Andradina.

Reportar Erro

Deixe seu ComentÃ¡rio

Leia TambÃ©m

O acidente aconteceu nesta segunda-feira
PolÃ­cia
Homem Ã© encontrado morto ao lado de moto em rodovia
Jovem é morto a tiros dentro de casa em Coxim
PolÃ­cia
Jovem Ã© morto a tiros dentro de casa em Coxim
Prisão ocorreu na unidade de saúde
PolÃ­cia
PM prende foragido durante atendimento em posto de saÃºde em SidrolÃ¢ndia
Caso envolvendo acidente foi registrado na Depac Cepol
PolÃ­cia
Mulher surta e agride grÃ¡vida de 8 meses no Noroeste
Turista morre ao passar mal em balneário de Bonito
PolÃ­cia
Turista morre ao passar mal em balneÃ¡rio de Bonito
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
PolÃ­cia
Acusado de estupro, homem Ã© espancado por moradores do ColÃºmbia
Rio Aquidauana, em Aquidauana
PolÃ­cia
Bombeiros fazem buscas por homem apÃ³s suspeita de afogamento no Rio Aquidauana
Caso foi registrado na delegacia de polícia de Selvíria
PolÃ­cia
Jovem usa maquita e panela para matar a tia em SelvÃ­ria
Caso foi parar na delegacia da mulher em Nova Andradina
PolÃ­cia
Homem Ã© detido apÃ³s suspeita de estupro contra adolescente em Nova Andradina
Casa da Mulher Brasileira, em Campo Grande
PolÃ­cia
Novo protocolo padroniza atendimento a vÃ­timas de violÃªncia domÃ©stica em MS

Mais Lidas

Soldado de 18 anos morre durante treino de corrida do Exército
Brasil
Soldado de 18 anos morre durante treino de corrida do ExÃ©rcito
Tiroteio termina com duas pessoas feridas em Campo Grande
PolÃ­cia
Tiroteio termina com duas pessoas feridas em Campo Grande
Foto: PMCG
Cidade
PrÃ©-selecionados do Residencial Jorge Amado devem entregar documentos na Emha
Ministro Antonio Carlos Ferreira
PolÃ­tica
Corregedor nega produÃ§Ã£o antecipada de provas solicitada do PL contra desfile no Carnaval