Idoso é seduzido e morto a pauladas em Campo Grande

Luiz Pereira de Souza, 75 anos, foi seduzido e morto à pauladas na noite desta terça-feira (12), no bairro Jardim Colúmbia, em Campo Grande. O idoso teve o veículo furtado e seu corpo foi encontrado dentro de uma vala em uma estrada vicinal.

Segundo o boletim de ocorrência, o caso veio à tona após o Grupo de Operações e Investigações (GOI) receber uma denúncia anônima de um caso de latrocínio envolvendo a vítima, no qual uma mulher e seus dois filhos eram suspeitos do crime.

Os policiais faziam buscas pela região quando encontraram um veículo semelhante ao de Luiz, sendo dirigido por Rorthiman Gonzalez da Silva, 25 anos. Após questionamentos o suspeito disse que estava envolvido no caso e que a mãe, Anselma Gonzalez Parra, 59 anos, era mandante do crime.

Ele disse que a mãe é evadida do sistema penitenciário e estava precisando de dinheiro para comercializar drogas na região, quando ofereceu ao filho a quantia de R$ 2.500,00 reais para que ele matasse a vítima. Rorthiman se negou a fazer o serviço e a mulher fez a proposta ao filho mais novo, Maicon Gonzalez da Silva, 19 anos, que aceitou praticar o crime.

Anselma seduziu Luiz até sua casa, quando em determinado momento o filho mais novo entrou no quarto e começou a agredir a vitima a pauladas na região da cabeça e do rosto. A mulher e os filhos enrolaram o corpo do homem em um cobertor e levaram e enterraram em uma estrada vicinal distante a 37 km da área urbana, próximo a Rochedinho. Os suspeitos permaneceram com o veículo e tinham a intenção de penhorar o carro no valor de R$ 7.000,00 reais.

Anselma, Rorthiman e Maicon foram presos em flagrantes e encaminhados a Delegacia de Pronto Atendimento (Depac) Centro.

